Lluita institucional

La CUP-PR presenta la candidatura a la demarcació de Lleida

El cap de llista per la CUP-PR per la demarcació de Lleida Francesc Gabarrell ha expressat, durant la presentació de la candidatura a les eleccions espanyoles, que “ens presentem assumint totes les contradiccions que ens suposa perquè estem disposats a lluitar per la llibertat d’aquest país per la llibertat d’aquest país i per una República Catalana socialment justa i feminista, des de tots els fronts i per tots els mitjans.

Els membres de la CUP afirmen que es presenten a aquests comicis "per denunciar i combatre la repressió i per lluitar els drets socials i nacionals del poble català."

En aquest sentit, també han expressat que "Perquè hem vist com, tot i promeses electorals, els partits sobiranistes han tingut tota la intenció d’investir Pedro Sànchez. Volien investir el PSOE de la cal viva, de la política de Marlaska i dels carcellers del presos."

Per l’altra banda la presentació de la llista han destacat que està confirmada per gent arrelada al municipalisme, al teixit associatiu que lluita des de fa temps per canviar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ponent i Pirineu i que lluita per l’alliberament nacional del país.