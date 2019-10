Agressions de la policia nacional espanyola a Girona

Al carrer Figuerola una bengala ha ferit una veïna que estava al balcó (on hi havia una estelada) fet que ha provocat que vingués una ambulància a auxiliar-la. (Imatge: llibertat.cat)

Aquest vespre s'han produit diverses agressions a la ciutat de Girona. Algunes sembla que han estat coordinades entre la policia nacional espanyola i grups d'unionistes que havien de fer un acte a l'avinguda Ramon Folch (davant de l'edifici de correus i els jutjats, on hi havia programat per a les 8 del vespre un acte del partit ultradretà Vox). Segons informa el Diari de Girona la policia nacional espanyola ha agredit un veí al carrer Jaume I de Girona a l'alçada de l'escola Bruguera poc després de disoldre una concentració independentista de milers de persones disparant pilotes de goma. A la mateixa avinguda Jaume I però més a prop de l'edifici de correus, a l'alçada del bar Croak's Girona (local ocupat abans per un restaurant "Viena") hi havia uns policies espanyols fent-se "selfies" tot fent "poses" amb les escopetes ("com si estiguessin de safari"),impedint que sortissin els veïns dels portals propers (fins i tot els que anaven a apagar focs de sota el viaducte) i els estudiants del portal de l'Aliança Francesa que està a la vorera del davant.

A un home que estava a l'edifici de correus protegint una dona amb el seu cos contra la paret (a prop dels carrer Jeroni Real de Fontclara, el carrer dels cinemes Abèniz i els jutjats) els policies nacionals espanyols l'hi han disparat pilotes de goma a l'esquena i un cop era a terra li han disparat a uns tres metres de distància una altra pilota. Després ha estat apallisat. Al carrer Figuerola una bengala ha ferit una veïna que estava al balcó (on hi havia una estelada) fet que ha provocat que vingués una ambulància a auxiliar-la. La bengala provenia de la zona on hi havia grups espanyolistes que "anaven a la caça" d'independentistes per la zona de la Devesa, el carrer Figuerola, la rotonda del Pont d'en Vidal i el carrer Ferran Puig.