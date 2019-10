Acomiaden un treballador d'un restaurant a Girona per seguir la Vaga General

Amb una piulada a Twitter un pare ha denunciat que han acomiadat el seu fill a la feina, el restaurant "La mafia" de Girona, per haver fet vaga durant la #VagaGeneral18O

La xarxa s'ha mobilitzat amb molta rapidesa i ja ha corregut la brama perquè es faci boicot a aquest restaurant que ha pres represàlies ideològiques contra el treballador i no li han respectat el dret a vaga.

El pare ha escrit la següent piulada:

"Avui han acomiadat al meu fill del restaurant "La mafia" de Girona per haver fet vaga ahir. Aquest fatxes els va prohibir parlar de política perquè "estos desgraciados de manifestantes que se han creido". No hi aneu!"