Principis de la propaganda segons Goebbels

Reproduïm la llista dels onze principis de la propaganda segons Joseph Goebbels, trauduïda i publicada pel Centre d'Estudis Joan Bardina el juny 2018

Compartim la llista dels onze principis de la propaganda segons Joseph Goebbels, no perquè els apliqueu als vostres semblants, sinó perquè pugueu indentificar la seva aplicació amb més facilitat per part de certes persones per tal de poder neutralitzar els enganys a què aquestes mateixes persones ens intenten sotmetre.

En l'anomenada societat de la informació, vivim precisament en una major desinformació i confusió. De vegades és difícil distingir entre veritat i mentida, ens calen dades que no tenim per separar l'una de l'altra i necessitem esperar un temps per saber si una font informativa és o no de confiança.

Dr. Paul Joseph Goebbels (1897 - 1945 (?)) Va ser el ministre de propaganda del govern d'Adolf Hitler (en alemany Propagandaministerium) a l'Alemanya Nazi. Va ser una figura clau del règim, conegut per les seves dots retòriques i la seva capacitat persuasiva. Va promoure la depuració dels ambients culturals i la més extensa difusió dels mites nazis. Es va suïcidar després de fer enverinar la seva dona i els seus sis fills. Una famosa cita de Goebbels, repetida avui en dia amb profusió: «Una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat».