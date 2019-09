La Forja – Gironès ocupa l’antic teatre Odeón de Girona

En el manifest fet públic aquest matí La Forja – Gironès denúncia el rumb que està prenent la ciutat, manifestant el malestar amb l’ajuntament per la seva col·laboració amb el sector immobiliari i turístic. Carreguen contra la “marca Girona” del govern de Junts per Catalunya, valorant que aquest model de ciutat s’oposa als interessos de la majoria de gironins, que acusen de ser la causa de la substitució del petit comerç per restaurants i botigues destinades als turistes, així com l’augment de pisos turístics i la pujada del preu de lloguer, especialment al centre de la ciutat. Declaren que: “Junts per Catalunya impulsa una Girona turística que serveix únicament els interessos dels seus amos: el sector turístic i el sector immobiliari. Se’ns diu que el turisme dinamitza l’economia, el que fa realment és dinamitar el benestar de les classes populars.”



La Forja – Gironès exigeix a l’ajuntament que canviï de prioritats, impulsant polítiques en defensa del dret a l’habitatge, promovent sectors econòmics amb llocs de treball estables i ben remunerats, a més d’una transició energètica per fer front a la crisi climàtica, un problema que s’agreuja i que consideren que afectarà principalment al jovent.