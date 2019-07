repressió

Concentració als Jutjats d'Arenys de Mar en suport de 4 militants de La Forja, Poble Lliure i la CUP

La matinada del 18 de febrer quatre joves militants de Poble Lliure, La Forja i la CUP van topar a Sant Pol amb la banda feixista organitzada auto-anomenada Segadors del Maresme. Aquest grup ultra-espanyolista és conegut per arrencar les mostres de solidaritat amb els presos i exiliats polítics així com per assenyalar els domicilis de càrrecs electes independentistes. Amb la cobertura ideològica de partits unionistes com Ciutadans i VOX, el blanqueig dels mitjans de comunicació i la permissivitat -quan no connivència- d'alquns cossos policials, la banda ha pogut progressar en la seva organització i coordinació.

Segons les organitzacions indepenedentistes, "aquella matinada es va constatar la seva capacitat per inventar-se agressions, que queden desmentides pel material gràfic que els militants independentistes van poder gravar. Ens volen fer creure que són víctimes quan en realitat són els culpables de desenes d'agressions i centenars d'amenaces a aquells que els han plantat cara. Amenaces com les que els companys investigats van rebre mesos abans i durant les setmanes posteriors als fets per part dels membres del grup ultra i del seu entorn feixista".

Cinc mesos després i arran d'una investigació i denúncia de la Policia Nacional espanyola, els quatre joves han estat citats a declarar com a investigats per delicte d'odi i lesions als jutjats d'Arenys de Mar. "És inqüestionable que el sistema Jurídic i policial de l'Espanya del 78 empara l'activitat de l'ultra dreta espanyolista a la vegada que persegueix la dissidència que qüestiona la legitimitat del règim i està decidida a avançar cap a la ruptura democràtica amb l'Estat. Som conscients que la repressió és orquestrada i que tots els republicans estem al punt de mira d'aquest Estat demofòbic", afirmen les organitzacions independentistes.

També remarquen que, "són proves de la persecució i criminalització ideològica als independentistes qüestions de l'expedient com: articles d'opinió sobre el procés independentista. tuits i publicacions de memòria de lluita republicana, una fotografia amb Arn aido Otegi, la mllitància a La Forja i a Poble Lliure ..."

Per a les organitzacions independentistes "la repressió política que suposa aquest muntatge policial reafirma la convicció que cal plantar cara a totes les expressions del feixisme, que a Catalunya i als Països Catalans s'identifica clarament amb l'ultra-nacionalisme espanyol. Ni la connivència o fins i tot militància de la policia espanyola, ni les amenaces de les bandes d'ultra dreta aturaran les aspiracions democràtiques del poble català ni la nostra voluntat d'esdevenir una República independent".