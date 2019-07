Desokupa

La Forja Garrotxa exigeix que el consistori condemni l'activitat de l'empresa "neo-nazi" Desokupa

La formació demana a l'Ajuntament que pregui mesures per evitar la seva aparició a Olot.

Els darrers dies, pels carrers del centre d'Olot s'ha vist l'aparició d'alguns empleats - "neonazis", d'aspecte amenaçant i violent - de Desokupa. Es tracta d'una empresa que ofereix serveis per desallotjar pisos ocupats. No demana ordres judicials, no es preocupa per l'estat de la gent que hi viu -fa fora tant a famílies amb nens, dones embarassades o joves pertanyents al moviment social Okupa-, utilitza mètodes expeditius i amenaçadors i es mou en un marge fosc de la llei.

Al jovent organitzat de la comarca els hi preocupa especialment no només que no s'hagi intentat evitar l'aparició d'una empresa feixista, sinó que aquesta hagi pogut treballar amb la complicitat de la policia municipal d'Olot. Entenen que, després d'haver-se proclamat Olot com a ciutat antifeixista, el municipi hauria d'evitar que grupuscles neonazis utilitzessin mètodes amenaçadors i mafiosos per desallotjar als nostres conciutadans.

Desokupa és una empresa dirigida per Daniel Esteve qui ha estat acusat dels càrrecs de detenció il·legal, vexacions, amenaces i associació il·lícita. Els treballadors de l'empresa -exmembres de cossos policials, paramilitars, ultres i amb lligams estrets amb l'extrema dreta i el crim organitzat- entren sense cap denuncia ni ordres judicials als pisos ocupats i, mitjançant amenaces, coaccions i extorsions, expulsen a famílies senceres dels pisos que habiten.

La Forja-Jovent Revolucionari de la Garrotxa, exigeix a l'equip de govern municipal que es posicioni al respecte, li han fet arribar la seva preocupació sobre l'aparició d'aquesta màfia i li pregunten si acceptarà que aquesta es converteixi, com ha passat a Barcelona, en un sector més de la BRIMO i els cossos policials o prendrà mesures per resoldre el problema de l'habitatge, problema greu que afecta cada dia a més joves d'Olot.

El barri vell d'Olot compta amb multitud de pisos abandonats, desocupats i en estat precari. En aquesta línia, La Forja exigeix que l'equip de govern posi a l'ordre del dia la problemàtica d'habitatge i urbanística, inverteixi en habitatge social i en solucions per millorar la vida de les famílies més empobrides de la ciutat. Famílies que moltes vegades, desproveïdes d'ajudes i d'oportunitats, es veuen forçades a recórrer a l'ocupació. També exigeix que eviti l'aparició d'aquest grup 'para-policial' que genera un ambient controlat pel feixisme, al marge de la llei i de forma violenta.