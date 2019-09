10-N

La Forja anima a la CUP a presentar-se a les noves eleccions espanyoles

L’organització juvenil La Forja – Jovent Revolucionari considera que la CUP hauria de presentar-se a les eleccions del 10 de novembre per assegurar el bloqueig que altres partits polítics no estan disposats a fer.



En el comunicat fet públic aquest dimecres, l’organització juvenil carrega contra el paper que han desenvolupat Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya al Congrés i valoren la necessitat d’una opció ferma per assegurar la ingovernabilitat de l’Estat espanyol. Constaten la col·laboració d’ERC en l'estabilització del règim del 78, blanquejant així la imatge del PSOE. Alhora, consideren la posició de JxCat com una indefinició emmarcada dintre d’una estratègia partidista.

Amb l’arribada de les sentències i sense eleccions municipals a la vista valoren que les condicions són favorables perquè l’esquerra independentista estigui representada mitjançant la Candidatura d’Unitat Popular.



La Forja - Jovent Revolucionari es posiciona al costat de les opcions polítiques que ajudin en la construcció de la Unitat Popular i la ingovernabilitat de l'Estat espanyol. Entenen el mandat de l'1 d'octubre i la independència com a objectius irrenunciables.