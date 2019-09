11S2019

Endavant, Arran, la COS, SEPC, Alerta Solidària i la CUP commemoren la diada sota el lema "Organitzem el poder popular, cap a la independència no hi ha dreceres"

Com cada any, Endavant, Arran, la COS, SEPC, Alerta Solidària i la CUP, organitzen diversos actes i manifestacions arreu del territori, entre elles la ja tradicional manifestació multitudinària a Barcelona, que iniciarà a les 18.30h a Urquinaona i culminarà amb un acte polític a la plaça Comercial, a partir de les 20h.

Per aquest motiu, sota el lema Organitzem el poder popular, cap a la independència no hi ha dreceres, es llençarà una proposta política ajustada a la realitat del moment actual als Països Catalans i al canvi de cicle del Principat, marcat per les conseqüències polítiques i judicials de l’1 d’octubre i per la renúncia de l’exercici de drets col·lectius d’aquelles forces que contribueixen al pacte i al reassentament del règim del 78, en un moment de regressió de drets, recentralització econòmica i retrocés polític. "Perquè la independència no té dreceres, la lluita és l’únic camí. Enguany, l’Onze de Setembre, omplim els carrers, i a l’endemà, seguim organitzant el poder popular!", puntualizen.

Manifestació: dimecres 11 de setembre Hora: 18.30h a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Acte polític a les 20h. a la plaça Comercial, Barcelona

Intervindran:

Representants de quatre lluites centrades en el feminisme, el sindicalisme, el dret a l’habitatge i la defensa del territori. Seguidament, actuació musical de Ca la Bruixa i parlaments de

● Natàlia Sánchez, diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya

● Laia Casas, portaveu del SEPC

● Núria Martí, portaveu d’Arran