11S2019

Alerta Solidària, Arran, Sindicat COS, CUP, Endavant i el SEPC del Camp de Tarragona presneten els actes de la Diada

Han presentat les línies polítiques amb què encara el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, sota el lema Organitzem el Poder Popular, cap a la independència no hi ha dreceres.

En roda de premsa, el portaveu de les organitzacions Edgar Fernández ha exposat els tres objectius amb què inicien el curs polític aquesta propera Diada. «En primer lloc, seguir acumulant forces en la lluita contra l’estat espanyol, assenyalar la traïció del sobiranisme governamental i, per últim, la construcció d’un programa polític de la unitat popular».

En la mateixa atenció als mitjans, s’ha assenyalat que «els valors republicans en cap cas són compatibles amb polítiques com la Llei Aragonès», fent també referència a la manca de sobirania que suposa l’assumpció de les limitacions pressupostàries de l’Estat que limiten la capacitat de fer polítiques socials efectives. Fernàndez ha recordat les amenaces d’Endesa als ajuntaments del país i el desnonament d’una família amb tres menors que s’ha produït aquest matí a Reus.

Així mateix, les organitzacions que formen part de l’Esquerra independentista consideren que «l’estat espanyol i el poder econòmic estan més deslegitimats que mai» i aposten per la desobediència com una forma «justa, necessària i legítima en el procés d’emancipació social i nacional». «Emplacem a desbordar els carrers aquest 11 de setembre, a preparar-nos per un nou embat contra l’Estat amb la sentència del judici del procés i, sobretot, a organitzar-se en aquesta nova etapa política».

Les organitzacions Alerta Solidària, Arran, Sindicat COS, CUP, Endavant i el SEPC, portaran a terme els següents actes:

Dissabte 7s:

REUS:

- 10 h des del Casal Despertaferro, cercavila per retirar plaques franquistes. Organitza Endavant.

Dilluns 9s:

FALSET:

- 20.30 h marxa de torxes des de la Plaça de la Quartera.

Dimarts 10s:

REUS:

- 19:30 h al Casal Despertaferro acte polític d’Endavant.

- 20:30 h des del Casal Despertaferro marxa de torxes organitzada pel conjunt de l’esquerra independentista de Reus.

RIUDOMS:

- 23 h cercavila i marxa de torxes des de la Plaça de l’Om.

Dimecres 11s:

TARRAGONA:

- 10 h Fira d’entitats, vermut i dinar popular a a la plaça de les cols. Organitza l’EI de Tarragona.

CAPÇANES:

- 11:30 h homenatge i ofrena floral al carrasclet, al monument al Carrasclet. Organitza l’EI del Priorat.

LA SELVA DEL CAMP:

- 12 h Acte polític als ponts. Organitza l’EI de La Selva.

REUS:

- 14 h Dinar Popular al Casal Despertaferro. Organitza Endavant.

- 19:30 h MANIFESTACIÓ UNITÀRIA DEL CAMP, des del Mercat Central de Reus. Organitza el conjunt de l’EI del Camp.