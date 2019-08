no a la monarquia

La familia reial espanyola escridassada a Palma

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimecres al Palau de l'Almudaina de Palma per expressar el seu rebuig a la presència de la familia reial espanyola a l'illa. La mobilització estava convocada per per la plataforma 'Arruix Borbons' i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Els manifestans han reivindicat la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats. Així com, la llibertat d'expressió, fent referència al raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc i el dret a decidir dels Països Catalans.

També s'ha reivindicat la restitució del museu Saridakis a Marivent. Segons l'ASM, el Palau de Marivent va ser construït per Joan de Saridakis entre els anys 1923 1925 i que la vídua, Annunziata Marconi-Taffani, el donà el 1965 a l'antiga diputació provincial amb la condició que fos destinat a museu de les obres col·leccionades pel seu marit. Un cop Espanya va cedir l'usdefruit de Marivent a la casa reial borbònica, els hereus reclamaren el contingut de l'edifici, perquè no s'havien complit les condicions de la donació, i una sentència de 1988 va fer retirar totes les obres i mobiliari.

Tot i que la protesta estava autoritzada, la policia espanyola ha requisat estelades i ha identificat a moltes persones, mentre que en un altra concentració a favor de la monarquia no ha passat res.