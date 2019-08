Sanitat

La CUP de Tarragona crida a la concentració contra el tancament de llits als hospitals

La candidatura independentista impulsa la convocatòria del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, del que la CUP forma part, el proper dimarts 13 d’agost a les 12h davant l’Hospital Joan XXIII sota el lema “Sí que hi ha llits, però estan tancats”

La Candidatura d’Unitat Popular i el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública exposen que cada estiu als nostres hospitals públics es tanquen llits perquè el Departament de Salut de la Generalitat “prefereix estalviar-se diners que cobrir les baixes de les vacances del personal sanitari, malgrat és evident que ni les malalties ni l’activitat hospitalària no facin vacances”.

La formació anticapitalista i el Grup de Treball afirmen que, en total, als centres hospitalaris del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre es preveu el tancament d’uns 150 llits, dels quals prop de 60 corresponen a l’Hospital Joan XXIII. És per això que convoquen una concentració contra el tancament de llits als hospitals el proper dimarts 13 d’agost a les 12h, davant l’entrada de l’Hospital Joan XXIII, sota el lema “Sí que hi ha llits, però estan tancats”.

Segons els cupaires les conseqüències directes del tancament de llits són evidents: d’una banda, s’allarguen les ja desesperants llistes d’espera de visites a especialistes, de proves diagnòstiques i quirúrgiques; i d’altra banda, es produeix l’angoixant col·lapse de les urgències que comporta acumulació dels i les pacients als boxes ja que no hi ha prou llits perquè puguin ser traslladades a les plantes.

Al mateix temps, la CUP i el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública comenten que el tancament de llits a l’estiu només és la punta d’iceberg. “La nostra salut és el bé més preuat a les nostres vides, però cada cop tenim més problemes per gaudir d’una bona atenció sanitària: llistes d’espera eternes, urgències col·lapsades pràcticament tot l’any, un transport sanitari que triga massa, CAP’s que han vist tancar les seves urgències, precarització de les condicions de treball als centres sanitaris...” expressen les convocants.

Finalment, ambdós critiquen que el model de sanitat que tenim permet que es faci negoci a costa de la nostra salut, doncs “amb diners públics hi ha qui treu beneficis de manera directa o indirecta”. És per això que el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública i la CUP no només reclamen una major inversió en sanitat que garanteixi que sempre es disposi de personal suficient, sinó que defensen un únic sistema sanitari 100% públic (de titularitat, provisió i gestió) que aturi la transferència de diners públics a intermediaris.