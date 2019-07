lluita institucional

La CUP Tarragona proposa iniciar una nova etapa en les negociacions per construir un govern del canvi

La Candidatura d’Unitat Popular ha explicat avui en roda de premsa les conclusions de l’Assemblea Oberta celebrada ahir al vespre en el marc de les negociacions que està duent a terme amb ERC i ECP per la possible incorporació al govern municipal, un cop finalitzat el termini que s’havien fixat per entrar.

La candidatura independentista, ja al maig, va decidir donar suport a la investidura de Pau Ricomà com a alcalde a canvi del compliment de 5 mesures estratègiques de mínims per tal de finalitzar amb l’etapa erràtica del govern ballesteril i iniciar una fase de transformació real de la ciutat. Aquestes mesures, juntament amb la d’explorar la possibilitat d’incorporació de la candidatura al govern municipal, varen ser acordades en assemblees ordinàries i obertes.

Ahir a la tarda més d'una trentena de persones es van trobar per valorar l’estat actual de les negociacions: es va treballar la inclusió de les 59 mesures en el programa de govern —encara pendents de ratificació per les diferents forces del govern— i abordar la reorganització de cartipàs proposat per la CUP —i també pendent de negociació. En aquestes explicacions també es van fer constar tant l'actitud proactiva de la formació anticapitalista i com la perplexitat davant la poca resolució i baixa intensitat per part dels membres del govern.

Malgrat la dilació en el temps i l'actitud passiva de part del govern, la majoria d’opinions expressades en l’assemblea giraven al voltant de la idea que la CUP ha de superar aquest període de negociacions i iniciar-ne un de nou on l’interlocutor sigui el govern de la ciutat, que aquest prengui la iniciativa i, per tant, vehiculi el desenvolupament i el ritme d’aquesta nova fase de negociacions.