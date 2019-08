Lluita institucional

La CUP Tarragona es manifesta en contra de la instal·lació d’una macro sala de bingo i apostes esportives davant d’ICOMAR

El passat dia 31 de juliol es va publicar al BOPT la sol·licitud de llicència d’activitat per part de l’empresa “Explotaciones Via Layetana, S.A.” per tal d’instal·lar al carrer A del Polígon Industrial Francolí, just davant d’ICOMAR, una macro sala de bingo, màquines i apostes esportives que comptaria amb un aforament per a més de 500 persones i un aparcament amb una superfície de més de 2.000 m2. Just en el moment de la seva publicació, s’obre un període d’al·legacions de 20 dies el qual vol aprofitar la CUP per explorar si existeix alguna possibilitat d’aturar el que defineixen com “un projecte que atempta contra la salut pública”. A més a més, el lloc triat per ubicar aquesta macro sala, estaria just enfront de les instal·lacions esportives d’ICOMAR freqüentades per menors.

Els anticapitalistes denuncien que aquest tipus d’instal·lacions potencien la ludopatia, la qual pot derivar en problemes més greus que tinguin un impacte negatiu dins de la població més propera a aquesta macro sala d’apostes, com és, en aquest cas, els barris de Ponent.

Des del grup municipal de la CUP s’ha traslladat una consulta al conseller de Territori, Xavi Puig, per tal d’esbrinar si existeix algun tipus de possibilitat d’aturar aquest projecte o si per contra es troba en un estadi avançat dins del procediment que impossibilitaria evitar la construcció d’aquesta sala. “Restem a l’espera d’una resposta, però entenem que aquest tipus de projectes no haurien de ser-hi a l’agenda d’un govern d’esquerres que vulgui vetllar pel benestar de la població de Tarragona”, explica Eva Miguel, consellera de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona.

Si be la competència sobre la llicència de sales d’apostes i atzar recau en la Generalitat, el projecte que apareix publicat al BOPT relata com existeix un informe municipal favorable amb data del 24 d’abril del 2018 sobre la viabilitat de la instal·lació amb els usos urbanístics de la zona. “Estaríem, per tant, un cop més davant d’una herència enverinada del govern de Ballesteros en el que els macroprojectes en benefici d’uns pocs han estat una prioritat constant” manifesta Laia Estrada, portaveu del Grup Municipal de la CUP.