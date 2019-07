Medi Ambient

La CUP Tarragona reclama transparència i seguretat respecte els polígons industrials

Arran de l’accident que va tenir lloc a l’empresa Miasa la passada matinada de dissabte al polígon Entrevies, i que va causar por i desconcert entre la població tarragonina, especialment els veïns i veïnes dels barris de ponent, la CUP reclama que el canvi de govern es tradueixi en una esmena a la totalitat en la gestió comunicativa i preventiva respecte el Pla d’Emergències Químiques, així com en la fiscalització de les empreses de risc de la ciutat.

L’alarmant episodi del cap de setmana, segons la formació anticapitalista, va deixar palesa la manca de formació del conjunt de la població tarragonina, així com les deficiències comunicatives i de coordinació amb la societat civil. La consellera Laia Estrada recorda que quan es va aprovar el DUPROCIM, el mandat anterior, la CUP va alertar que “la població no té clar com actuar en cas d’accident químic o en cas que s’activin les alarmes, però des de llavors no s’ha fet res per fer-hi front”.

Estrada assegura que “és evident que l’opacitat imperant és deguda a les reticències per part de les administracions públiques i de la indústria a adoptar una política transparent i acceptar que vivim en un municipi de risc”. La conseqüència directa, afegeix la consellera Eva Miguel és “la descoordinació entre les administracions, tal com succeir en el funest accident de la Pobla de Mafumet, i entre l’administració i la població”.

És per això que, aprofitant la Junta de Portaveus convocada a primera hora, la CUP ha traslladat algunes propostes al govern. Per a la CUP, és cabdal garantir la formació dels tarragonins i tarragonines mitjançant reunions anuals amb les entitats, recordatoris als equipaments públics així com als mitjans de comunicació públics, i proporcionar informació directa amb els nous empadronaments. També consideren que cal millorar els canals de comunicació en cas d’accident, fent-la arribar directament a les persones via missatge a mòbil.

A més, les regidores de la CUP destaquen que no només cal millorar en tot allò que comporta l’actuació en cas d’incident, sinó que cal desenvolupar polítiques valentes per tal de prevenir i evitar que es produeixi cap accident. En aquest sentit, afirmen que cal garantir que les empreses no escatimin en inversió per mantenir les seves instal·lacions en les millors condicions possibles. En el mateix sentit, han traslladat a Ricomà que és “un deure de l’ajuntament fiscalitzar el compliment de les normatives en matèria de seguretat industrial de les empreses de risc”.

Per últim, la CUP recorda al govern d’ERC-ECP que “un canvi cap a una política transparent passa inequívocament per dur a terme l’estudi independent de la qualitat de l’aire”, a poder ser, afirmen, abans que finalitzi el 2019. En aquesta línia feliciten la campanya “posa’t la màscara” que s’està promovent a les xarxes socials per part d’alguns veïns i veïnes de la ciutat, doncs consideren que el primer pas per acabar amb l’opacitat que envolta tot allò que té a veure amb la indústria química és la conscienciació ciutadana.