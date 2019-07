lluita institucional

La CUP Tarragona renuncia a la sobrerepresentació a les empreses municipals

La Candidatura d’Unitat Popular podia disposar de dos representats al consell d’administració de les empreses municipals però decideix renunciar-hi i mantenir-ne una única, tal com tenia en el mandat anterior, en consonància amb la representació electoral obtinguda.

Les anticapitalistes manifesten que malgrat se’ls ha atorgat representació a les empreses municipals AMT, EMDE, EMMCT, SMHAUSA i EMT per dues membres al consell d’administració, mentre la formació formi part de l’oposició només designaran una persona entenent que no hi ha motius objectius per justificar la seva sobrerepresentació en relació a altres forces que han obtingut major nombre de vots el passat 26 de maig.

La CUP vol deixar clar que “el nostre compromís no és en base a cadires, sinó vers un projecte polític veritablement transformador” i volen fer palesa la seva determinació de “mà estesa davant el canvi i puny tancat front les renúncies”.

Les cupaires recorden que les membres del consell d’administració que assisteixen en representació de la CUP a les empreses municipals no es queden les dietes de prop de 50€ per persona per cada reunió mensual, sinó que aquestes van a parar a l’excedent econòmic de la formació, una part del qual es retorna amb el projecte “Diners al carrer”. En el mandat anterior, la major part d’aquest excedent es va destinar a sufragar les despeses destinades a destapar la corrupció a la nostra ciutat.

La CUP recorda que uns dels compromisos del nou alcalde en la primera reunió amb ell com a grup municipal va ser possibilitar la presència de representats dels treballadors i treballadores en els consells d’administració de les empreses municipals. Les cupaires confien que aquesta es materialitzi des de les primeres convocatòries.