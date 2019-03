Llibertat d'Expressió

El consell de l'Alumnat de la UB i la UAB exigeixen que es respecti el dret a la llibertat d’expressió i que no se silenciïn opcions polítiques legítimes presents a la Universitat

La Intersindical (CSC) ha Lamentat profundament que a la UB hagi guanyat la censura en contra de la llibertat d'expressió.

Davant la denúncia contra murals, pancartes i pintades presents a la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els màxims òrgans de representació estudiantil d'ambdues Universitats han fet públic un comunicat on exigeixen que es respecti el dret a la llibertat d’expressió i que no se silenciïn opcions polítiques legítimes presents a la Universitat.

També es reclama de forma immediata la fi de la repressió per motius polítics, que ha afectat també a membres del moviment estudiantil i de la comunitat universitària, tot dient que "davant de la injustícia, no hi ha “neutralitat” possible".