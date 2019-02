Suports als presos polítics

La policia nacional espanyola a Madrid assetja i denuncia per desobediència a membres del col·lectiu "Silenci Rebel·leu-vos"

Durant les sessions d’aquesta setmana de "Silenci Rebel·leu-vos" que es celebra a Madrid (el grup es limita, durant la mitja hora de silenci, a creuar en verd el pas de vianants que hi ha davant del Tribunal Suprem per bé que el pas es troba fora del perímetre de seguretat assenyalat per les forces de seguretat; en la reproducció de la queixa es pot veure com funciona l’acció), agents de la policia nacional han intentat impedir l’acció, amb un destacament que triplicava els manifestants, i han arravatat els cartells. Malgrat tot, ha continuat l’acció. En acabar, el cap del destacament policial ha notificat a Lluis Pastrana que se’l denunciava per un presumpte delicte de desobediència.

Carta a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Con el siguiente escrito queremos dejar constancia de nuestra QUEJA:

Somos el colectivo “SILENCI... Rebelaos” de Tarragona, desde el inicio del “juicio” del procés, nos encontramos en Madrid, semana tras semana, todos los días que se desarrolla el mismo, con una permanencia de 10 a 18 h y dos periodos de 30 minutos de silencio estricto, a las 12.00 y a las 17.00 h, ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en Madrid, actualmente junto al N.º 25 de la calle Génova.



Después de los acontecimientos de la pasada semana, queremos manifestar nuestra tristeza, ante la actuación del Cuerpo Nacional de Policial que con total desprecio a la propia Constitución y a los Derechos y Libertades en ella contenidos han impedido con su acoso que el colectivo pueda ejercitar su DERECHO a expresarse libremente (en este caso incluso silenciosamente).



Se evidencia de esta manera una total ignorancia democrática, como lo demuestra el hecho de no poder transitar por la calle con un cartel y en estricto silencio. Igualmente, en la misma línea, lamentar que, habiendo informado de estos hechos al Gabinete del Ministro de Interior, D. Fernando Grande Marlasca y a la Delegación del Gobierno en Madrid, ni unos ni otros hayan puesto los medios necesarios para cumplir y hacer cumplir las leyes, especialmente cuando se trata de miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Que, para cualquier notificación, le comunicamos que nuestros contactos son:

•Dirección en Madrid: Calle Génova 25

• Número de teléfono: (34)635618010

•Correo electrónico: silenci.rebel.leu.vos@gmail.com

Según lo expuesto, SOLICITAMOS:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y corrijan las actitudes vejatorias y la vulneración a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas descritas