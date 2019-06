La I-CSC reclama un pla per recuperar la gestió dels serveis públics

El Parlament de Catalunya està tramitant un projecte de llei de contractes de serveis a les persones amb l’objectiu de regular les externalitzacions dels serveis públics per part de totes les administracions catalanes via contractació.

La Intersindical-CSC aposta per la defensa dels serveis públics i, per tant, considera que els serveis públics els ha de prestar de forma prioritària el sector públic directament, garantint la qualitat dels serveis i principis com l’equitat, la transparència, l’accés universal i la justícia social. Per aquests motius afirma que no pot estar d’acord en una regulació només encarada a l’externalització dels serveis públics adreçats a les persones.

Els darrers anys s’han externalitzat i privatitzat molts serveis públics, tant per part de la Generalitat de Catalunya com de les administracions locals catalanes amb l’excusa de la crisi econòmica, una agudització d’una tendència prèvia i que situa a Catalunya com un dels països de l’entorn amb més serveis públics gestionats per ens privats. Una vegada la situació ja no és crítica i no es té aquesta motivació cal iniciar un procés per revertir les externalitzacions i recuperar la gestió directa dels serveis públics.