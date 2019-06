La Intersindical-CSC guanya les eleccions sindicals de personal docent i investigador a la UAB

La Intersindical-CSC ha guanyat les eleccions sindicals que s'han celebrat durant el dia d'avui, obtenint 15 dels 50 delegats i delegades entre PDI Funcionari i PDI Laboral. El resultat es pot considerar un èxit, sobretot perquè ha estat la primera vegada que el sindicat republicà s'ha presentat a la Universitat Autònoma de Barcelona.



Per cada col·lectiu de PDI els resultats han estat els següents:

PDI Laboral

CGT 10 delegats

I-CSC 7 delegats

CCOO 5 delegats

UGT 3 delegats

CSIF 2 delegats



PDI funcionari

I-CSC 8 delegats

CCOO 5 delegats

CSIF 5 delegats

UGT 3 delegats

CGT 2 delegats

Amb els resultats obtinguts avui la Intersindical-CSC esdevé una força sindical destacada entre el personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, ja que actualment compta amb 62 delegats i delegades, amb la distribució, per universitats i col·lectius següent:

Universitat de Barcelona: PDI-L 2 / PDI-F 3

Universitat Politècnica de Catalunya: PDI-L 7 / PDI-F 9

Universitat Autònoma de Barcelona: PDI-L 7 / PDI-F 8

Universitat Rovira i Virgil: PDI-L 7 / PDI-F 5

Universitat Pompeu Fabra: PDI-L 8 / PDI-F 6

El sindicat republicà considera que la presència a les universitats respon al creixement del sindicat arreu del país i a tots els sectors i és un element molt important ja que de la mateixa manera que les universitats són motor de canvi per a la societat el fet que el sindicalisme republicà, feminista i de classe tingui una forta presència entre el professorat universitari de Catalunya i que el sindicalisme que fins ara ha existit a les universitats no ha estat capaç de lluitar contra els reptes més importants com són la precarietat laboral i salarial de bona part de les plantilles i la manca de recursos per a la recerca que ha perjudicat al PDI de les universitats catalanes.



En el marc de l'educació cal recordar que la I-CSC va obtenir 46 delegats i delegades a les darreres eleccions sindicals de personal docent no universitari, celebrades aquesta primavera i que es va passar de no tenir representació a ser la tercera força.