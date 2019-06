Demana que es faci una aposta per lluitar contra l'emergència climàtica als centres de treball

El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a tot el món. Aquesta celebració va ser establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva Resolució (XXVII) del 15 de desembre de 1972, i amb la qual es va iniciar la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà d'Estocolm (Suècia).

El Dia Mundial del Medi Ambient és un dels principals vehicles pels quals l'Organització de les Nacions Unides estimula la sensibilització mundial entorn del Medi Ambient i intensifica l'atenció i l'acció política.

Avui dia estem en una situació crítica en relació al nostre entorn. L'emergència climàtica és innegable, darrers informes ens posen de manifest que només ens queden onze anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de la temperatura mitjana mundial a 1,5ºC. Ens trobem en una situació d'emergència mundial en la que els govern actuals no estan a l'alçada de donar solucions contundents

Per aquest motiu, des de la Intersindical-CSC, fem un seguit de propostes relacionades amb la defensa del medi ambient a l'entorn del món del treball i del model productiu:

És urgent que els centres de treball siguin sostenibles i això vol dir que tots els centres de treball han de passar un control d'eficiència energètica que caldrà fer públic a través de la web de la Generalitat de Catalunya per posar de manifest el nivell de sostenibilitat ecològica de cada centre de treball. Així mateix cal que cada tres anys es faci aquest revisió i es posin de manifest les mesures de millores en aquesta matèria. Aquestes mesures hauran de tenir en compte el tipus de sector i volum de les empreses i adequar-ne les obligacions.

Obligar als centres de treball a fer formació de sensibilització i de mesures concretes als treballadors i treballadores sobre conceptes d'eficiència energètica aplicades als llocs de treball. La Generalitat de Catalunya haurà d’oferir aquesta formació a petites i mitjanes empreses per garantir que tots els treballadors i les treballadores rebin aquesta formació.

Fer una detecció de sectors professionals que es poden considerar que duen a terme productes poc respectuosos amb el medi ambient i promoure polítiques de reconversió de sectors i formació als treballadors i treballadores en relació a aquesta reconversió de sectors, que prioritàriament han de ser sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Reforçar les accions de control i sancions als centres de treball que no segueixin les obligacions mediambientals en el seu sector.

Que les administracions públiques fomentin la transformació energètica de les empreses implementant instal·lacions d’energia renovable.

Sabem que aquesta situació d'emergència climàtica afectarà a les empreses i de retruc als treballadors i a les treballadores, i cal començar a prendre mesures per lluitar contra les conseqüències negatives de la crisi climàtica, en primer lloc, i evitar que això afecti a llocs de treball, de manera que si ens avancem aconseguirem reduir els impactes negatius que comporti el respecte al medi ambient des dels sectors productius i als centres de treball.

Tanmateix des de la Intersindical-CSC ens sumem a les accions i concentracions de Fridays for Future i altres organitzacions que lluiten contra en favor del medi ambient i contra la crisi climàtica que vivim.