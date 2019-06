Ensenyament

Es constitueix la sectorial d'Educació de la Intersindical-CSC

Aquest dissabte 1 de juny, a la Colònia Güell, s’ha dut a terme l'assemblea fundacional de la sectorial d’educació de la Intersindical-CSC. La sectorial va començar a caminar ara fa un any i va concórrer a les eleccions sindicals del març, on va obtenir uns grans resultats amb 47 representants, esdevenint la tercera força, molt a prop de la segona, tot i ser la primera vegada que es presentava. Des d’aquell moment, l’activitat constant d’organització ha culminat en aquesta assemblea general que ha començat a dos quarts de 10 del matí. El secretari general del sindicat, Carles Sastre, ha donat la benvinguda als presents posant de manifest que en tot procés hem de tenir "mentalitat de caixa d'eines, i al nostre país anem mancats de l'eina sindical, clau en qualsevol procés d'alliberament social i sindical", perquè cap altra eina té "la capacitat de mobilització dels sindicats". Sastre ha situat l'educació com a "sector estratègic", atès que "per aturar un país es necessita aturar les escoles". Per acabar, ha emplaçat els docents a fer xarxa i a lluitar contra "l'agenda oculta del 155", en la qual ha situat el control de l'educació.

El debat i les votacions de la ponència estratègica i organitzativa han ocupat bona part del matí i totes dues han estat acceptades per unanimitat, i han servit per posar en ordre una sectorial amb molta força però que encara patia, fins avui, mancances organitzatives. De la mateixa manera, s’ha votat la configuració del secretariat nacional de la sectorial d’educació, en la qual l’única candidatura presentada ha rebut el suport pràcticament total dels assistents, amb només un vot contrari i una abstenció.

Així doncs, el secretariat nacional d'educació que sorgeix de l'assemblea i que liderarà la tasca sindical en àmbit educatiu de la I-CSC estarà format per les següents persones: Marina Sureda, Pablo Fernández, Judit Ribera, Eloi Planas, Xavier Oca, Zaida Vidal i Narcís López.

Al comiat i dinar de germanor s'ha celebrat que la Intersindical-CSC esdevé un sindicat totalment constituït i organitzat en l’àmbit educatiu, i amb ganes de fer molta feina al servei dels docents del país i de la independència de Catalunya com a únic mitjà per aconseguir la plenitud de drets dels treballadors catalans.