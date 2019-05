lluita sindical

La Intersindical-CSC obté una important representació a les eleccions PDI a la Universitat Rovira i Virgili

A les eleccions sindicals de la Universitat Rovira i Virgili la Intersindical CSC per primera vegada s’hi va presentar i ha aconseguit 11 representants.



El sindicat republicà es va presentar a les eleccions de personal docent investigador laboral ha obtingut 7 representants, la UGT i CCOO 8. A les eleccions de personal docent investigador funcionari ha obtingut 5 representants, per 6 de CCOO i 2 d’UGT, per tant en el global ha quedat en segon lloc amb dotze representants en global.



Aquests resultats són un pas més en la implantació del sindicat al Camp de Tarragona, després e guanyar les eleccions a l’Ajuntament de Tarragona, o d’entrar amb molta força a les eleccions de personal funcionari de la Generalitat de Catalunya als Serveis Territorials de Tarragona.

Aquesta implantació al Camp de Tarragona es va concretar el passat 4 de maig amb una assemblea general a valls, en la qual es va constituir la Unió Territorial del Camp de Tarragona amb un secretariat permanent. Una de les primeres accions que es preveuen és l’obertura de seus fixes a les ciutats de Tarragona i Reus.