Laboral

Intersindical-CSC exigeix al Govern que es deixi de fer polítiques improvisades i que s’afronti la problemàtica real que hi ha al SOC

La Intersindical-CSC ha exigit al Govern que es deixi de fer polítiques improvisades i que s’afronti la problemàtica real que hi ha al SOC en relació al nou programa d’orientació de 119 llocs de treball. "Notícia que podria esdevenir catastròfica si arribés a materialitzar-se", segons el el sindicat.

Tot dient que "La tan condemnada pràctica de contractació de persones denunciada de forma continuada per la part social i parcialment assumida per la Direcció, comporta a la pràctica la realització de tasques estructurals per treballadores i treballadors com a fixes-discontinus, una mala praxi que hauria d’estar erradicada arreu, més encara als serveis d’ocupació".

Per al sindicat, per tal de dur a terme la finalitat del SOC, definida dins l’actual mercat laboral, de complexitat creixent i continus canvis, com l’acompanyament i l’apoderament de les treballadores i els treballadors en el seu dret subjectiu a l’ocupabilitat, necessitem a l’orientador laboral contractat a través d’aquests programes a l’espera de la creació de la figura de tècnic/a d’ocupació.

Argumenta el sindicat que "Sense l’aprovació de les 119 places que han estat crucials per a sostenir amb un mínim de professionalitat els serveis que el SOC s’esmerça i s’esforça en donar a la ciutadania, s’acosta a un terrible escenari d’un Servei d’Ocupació buidat de continguts i percebut cada vegada més, com una estructura burocràtico-administrativa sense cap valor en l’àmbit laboral... S’està de-construint l’actual model del SOC _vinculat al territori i configurant xarxes sinèrgiques_, on els concerts que s’estableixen amb entitats i organismes per a dur tasques i programes per la millora de l’ocupabilitat, acaben tenint una molt pobre qualitat i una baixa valoració per les persones derivades".

En aquesta direcció, considera i recull "el sentir de les treballadores i treballadors, que la possible negativa al manteniment de les persones fins ara als diversos programes del SOC pot fer insostenible el treball diari de les oficines i l’atenció al públic. La falta de cobertura de les baixes, la lenta i insuficient reposició de les jubilacions així com, la cada cop creixent càrrega de treball que comporta la Renda Garantida de Ciutadania, que absorbeix recursos estructurals de l’oficina degut a la seva pèssima implementació, i suportada amb heroïcitat des del seu inici, no fan més que agreujar unes condicions que posen en perill la salut dels seus treballadors, l’acompliment professional i la imatge davant les empreses i la ciutadania".

També considera que "la manca d’informació de la realitat de la tasca diària que fan els directors i treballadors de les oficines es l’origen d’una nefasta decisió i que les dades i reflexions apuntades en el present escrit són suficients per copsar la problemàtica i les necessitats reals de les oficines del SOC i no pugui mai ésser apuntada ignorància si es prengués la decisió de no aprovar les 119 places del programa".