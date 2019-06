#2JTotsAlParlamentEU

La campanya 'Omplim Estrasburg' el 2 de juliol pren força

La mobilització per al dia 2 de juliol anem a Estrasburg té com a objectiu "defensar els nostres drets, els dels nostres Eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueres i Toni Comín", així com reivindicar "el dret de Catalunya a l'autodeterminació." La iniciativa ja compta amb amb un manifest amb més de 8.000 signants.

Aquesta marxa denuncia que l'Estat espanyol "està traslladant a la Unió Europea la solució repressiva a la demanda pacífica, cívica i democràtica dels Catalans de poder decidir lliurement el futur de Catalunya dins la Unió Europea." I recorda que el Regne d'Espanya ha anunciat que no s’ajustarà a les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l’ONU, fet que posa de manifest "l’arbitrarietat de la presó preventiva dels representants polítics i activistes catalans."

Per difondre la campanya #2JTotsAlParlamentEU s'han realitzat vídeos de la convocatòria d'aquesta mobilització per al dia 2 de juliol a Estrasburg. Entre les persones que convoquen aquesta mobilització cal destacar el conseller a l'exili Lluís Puig i Gordi o el represaliat Jordi Pessarodona:

