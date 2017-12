Per la República

Clam català a Brussel·les:"Europa desperta Democràcia per a Catalunya"

L'èxit de la manifestació independentista a Brussel·les ha desbordat totes les expectatives. La policia de la capital belga ha xifrat en 45.000 assistents el recompte oficial de la marxa "Europe Wake Up. Democracy for Catalonia", cosa que la converteix en la més gran de la història convocada per no belgues. L'independentisme ha fet una demostració de força al mateix temps que ha deixat un missatge clar a les institucions europees pel suport a Rajoy: "Així no".

De fet, la policia de Brussel·les ha acabat optant per canviar el punt d'inici i allargar el recorregut quan els manifestants ja havien desbordat el parc del CInquantenari. Amb estelades, bufandes grogues i pancartes reclamant la llibertat dels presos, els manifestants han recorregut el barri europeu, des del Parc del Cinquantenari, passant per davant de les seus de la Comissió Europea, el Consell i l’Eurocambra. La gran afluència de manifestants també ha obligat a tancar l’estació de metro i tren de Schumann.

En l'acte polític posterior a la manifestació d'aquest dijous a la capital de Bèlgica, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha demanat que Europa "modifiqui la seva actitud" i forci l'Estat espanyol a iniciar el "diàleg polític" que ha de conduir a la "consolidació de la República".

A més, el vicepresident de l'ANC ha assegura que la bandera europea tindrà "aviat" una nova estrella que serà "groga", en referència al color que simbolitza la reivindicació perquè els "presos polítics" surtin de la presó i el Govern destituït torni a Catalunya. Al seu torn, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que el poble de Catalunya és "europeista" i "mediterrani", i ha recordat que els catalans miren Europa com a "garantia de diàleg".

També han parlat el president, Carles Puigdemont, i els dirigents d'ERC i la CUP Marta Rovira i Joan Coma. Puigdemont, que ha estat ovacionat pels manifestants, ha demanat a Europa que "no tingui por" de dir a un estat membre –en al·lusió a Espanya– que no respecta els "drets bàsics". Posant en valor la mobilització dels milers de persones que l'escoltaven, el president ha demanat a la UE que pari l'orella a les demandes de la gent i no només a les que fan els estats.

Rovira ha traslladat un missatge del vicepresident, Oriol Junqueras, tancat a la presó d'Estremera. "Quedar-se tancat en una presó de l'extraradi de Madrid és difícil de gestionar emocionalment", ha dit de part del també líder d'ERC.

"Lluiteu, no defalliu mai, només la voluntat de tots vosaltres farà que un dia pugui sortir de la presó", ha cridat. Després de llegir aquesta carta, Rovira ha acusat l'Estat de "no jugar net" perquè li fa "por la democràcia". Ha sentenciat "Saben perfectament que tornarem a guanyar".

Per la seva banda, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret també han cridat a votar el 21 de desembre i tirar la República endavant.