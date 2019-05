Antifeixisme

Manifestació antifeixista a Verges «Fora feixisme dels nostres pobles»

Per tot això, el proper dissabte 18 de maig a les 5 de la tarda, el poble de Verges i la seva gent han organitzat una manifestació per dir prou al feixisme i per fer una crida al rebuig de la presència de membres d’extrema dreta als carrers dels nostres pobles, barris i ciutats.

Una manifestació antifeixista amb la clara intenció de dir prou, que som un poble pacífic, que som gent de pau i que cal posar fre a aquesta actes. Cal aturar aquests grups que amenacen, que provoquen, que agradeixen i volen atemorir els vilatans.

La manifestació es portarà a terme a la carretera GI-634. L’inici serà a l’altura de la plaça Maria Perpinyà i finalitzarà a l’encreuament de les quatre carreteres amb la lectura d’un manifest. A la capçalera hi haurà una pancarta on s’hi podrà llegir “Fora feixisme dels nostres pobles”.