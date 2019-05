Impunitat feixista

La CUP denuncia les agressions de l’extrema dreta a Verges i la passivitat d’Interior

La CUP ha denunciat els atacs patits ahir per part de l’extrema dreta a Verges i mostrar el més absolut suport als veïns i veïnes del municipi que reiteradament s’enfronten a esdeveniments similars - aquesta seria la vuitena vegada que hi ha una agressió d’aquestes característiques al municipi-, davant la passivitat i permissivitat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Davant dels fets succeïts ahir, la CUP ha fet una roda de premsa a l’ajuntament de Verges per denunciar les agressions i exigir que s’aturi la complicitat de determinants partits, institucions i cossos policials amb l’extrema dreta. “Cal assenyalar el paper dels aparells de l’Estat que faciliten la impunitat de les agressions feixistes i demanem a la Generalitat de Catalunya que actuï i no permeti que aquesta grups segueixin trencant la convivència i atacant als veïns i veïnes”, ha afirmat la diputada al Parlament de Catalunya, Natàlia Sánchez.

Per altra banda, Ignasi Sabater, alcalde de la població, ha volgut manifestar que la candidatura “no farà ni un pas enrere” i que se seguirà treballant per “fer front al feixisme des de les institucions i des del carrer”. En aquest sentit, s’ha anunciat la convocatòria d’una concentració el proper dissabte 18 de maig a les 18h per tal de fer un front comú contra el feixisme i per exigir que la Generalitat mesures contundents per posar fi a les accions de l'extrema dreta.

A la roda de premsa també hi han participat regidors i regidores d’altres municipis per mostrar la solidaritat amb Verges.