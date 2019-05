Guanyem aposta per la diversificació de l’economia gironina més enllà del turisme

Guanyem Girona ha explicat avui el seu model econòmic en el qual “l’economia es posi al servei de la gent i no en mans del benefici d’uns pocs”. Segons Xevi Montoya, número 3 de la llista electoral, el govern convergent “ha conreat el monocultiu del turisme descuidant sectors de gran potencial, que poden contribuir a crear ocupació de més qualitat i que beneficiïn a tothom”. Montoya, petit empresari del màrqueting digital, ha subratllat que la ciutat “viu d’esquenes a la universitat, quan es podrien crear sinèrgies per fomentar l’economia del coneixement com a sector d’alt valor afegit”. També ha apuntat la necessitat de “teixir una estratègia compartida amb els municipis de l’entorn per reindustrialitzar el conjunt de l’àrea urbana o impulsar experiències relacionades amb l’economia social i solidària”.

En relació al comerç, la candidatura vol actualitzar el pla de dinamització comercial de la ciutat amb l’objectiu de “protegir el petit comerç i el comerç emblemàtic enfront de les grans superfícies i de les dinàmiques especulatives que han emergit en els darrers anys”. Montoya ha explicat que augmentaran els impostos municipals a les grans superfícies alhora que estudiaran la manera d’alleujar al petit comerç, que considera “imprescindible per a la dinamització econòmica i la vida comunitària als nostres barris”. En la mateixa línia, guanyem proposa la creació d’una plataforma on-line pública de venda i distribució “per posar-la al servei del petit comerç gironí amb l’objectiu de que pugui competir amb les grans multinacionals distribuïdores que estan desertitzant les ciutats”.

Combat contra la precarietat

La número 8 de la llista electoral, l’economista Roser Maeso, ha declarat que “la recuperació econòmica ha contribuït a la creació de llocs de treball, però el principal repte ara és augmentar-ne la qualitat i combatre la precarietat”. En aquest sentit, la candidatura ciutadana vol fer una aposta estratègica per convertir el Servei Municipal d’Ocupació en “el puntal de les polítiques laborals a la ciutat, incrementant-ne els recursos i potenciant la seva vessant formativa”.