Anrifeixisme

Clam a Verges contra el feixisme

El veïnat de Verges ha desafiat la pluja aquest dissabte per manifestar-se pels seus carrers contra el feixisme. Ho ha fet com a resposta a l'acció que un grup de persones d'ultradreta va fer diumenge passat, on van intentar despenjar llaços grocs i estelades de les faroles del poble, amb perxes i altres elements. L'alcalde de la localitat, Ignasi Sabater, ha agraït l'assistència i ha tornat a demanar al Govern que intervingui per evitar més "actes feixistes", perquè "ja són massa vegades" que la ultradreta visita el poble.