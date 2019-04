Guanyem Girona rebutja la presència de l’exèrcit a l’ExpoJove

Guanyem Girona, la candidatura ciutadana i de base municipalista que es presenta a les properes eleccions municipals del 26 de maig, ha rebutjat avui la presència de l’exèrcit espanyol a l’Expojove. El número 5 de la candidatura, Pere Albertí, ha declarat que “una fira educativa destinada als nostres joves no és lloc per a l’exèrcit: les armes no eduquen”. Segons Albertí, una ciutat educadora com Girona ha de “transmetre valors com la pau, la cooperació o la solidaritat, que són diametralment oposats al que representa l’exèrcit”.

Per la seva banda, Dolors Serra, número 4 de la candidatura, ha criticat que en aquesta fira s’exhibeixi l’exèrcit com una sortida professional com qualsevol altra, i ha denunciat que “l’exèrcit espanyol es presenti com una institució que realitza tasques exclusivament humanitàries, quan això no és cert”. En aquest sentit, la candidata ha declarat que “les ONGs podrien dur a terme accions humanitàries molt positives si tinguessin només una petita part del pressupost que l’estat destina en defensa”. El sentit de l’exèrcit, ha reblat Serra, “és exercir la violència, i per tant, no podem permetre que en una fira educativa s’inciti als nostres joves a formar-se per a exercir la violència”.

Per últim, Serra ha fet notar que “la coordinadora d’ONG va impulsar un codi ètic de la Fira de Girona que explícitament exclou els expositors que vulnerin els principis de la cultura de la pau”. En aquest sentit, Guanyem Girona s’ha compromès que, en cas de prendre responsabilitats de govern a partir del maig, esgotarà totes les escletxes legals per tal d’impedir l’entrada de l’exèrcit espanyol a l’expojove. “Situarem Girona com a referent de la cultura de la pau i dels Drets Humans”, ha conclòs Dolors Serra.