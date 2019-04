Guanyem Girona omple el Teatre Municipal

Més de 450 persones han omplert el Teatre Municipal de Girona en un acte de Guanyem Girona aquest dimarts, segons dades del propi teatre. En l’acte, presentat per l’escriptor gironí Josep M. Fonalleras i l’activista sociocultural Adama Boiro hi ha participat l’exrector de la UdG Pep Nadal, l’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i els exdiputats al Parlament David Fernàndez i Elisenda Alamany.

Lluc Salellas, alcaldable de la formació a l’Ajuntament de Girona ha tancat l’acte destacant “el caràcter guanyador de la candidatura”. “Ens hem unit gent molt diversa perquè no volem jugar un paper testimonial: venim a proposar un model de ciutat per a la majoria de gironins i a guanyar les properes eleccions municipals”, ha manifestat. El candidat ha lamentat que el govern de CiU “destaca més pel que no ha fet que no pas pel què ha fet”, i ha donat alguna pinzellada del seu projecte. Concretament, ha subratllat la necessitat de “no fiar-ho tot al turisme i diversificar la nostra economia en sectors que aportin més valor afegit i ocupació de qualitat”, ha reivindicat la necessitat de “fer polítiques d’habitatge davant l’augment de preus del lloguer” o ha defensat “un model de mobilitat que pacifiqui el centre i fomenti el transport públic”.

El torn de parlaments l’ha obert l’exrector Nadal, que ha explicat la seva experiència durant l’1 d’octubre i ha assegurat que “a resultes del moment excepcional que viu el país, la ciutadania demana projectes amplis i transversals, que no caiguin en la petitesa dels patriotismes de partit”. En aquest sentit, ha destacat que “Guanyem ha sabut entendre el moment polític i ha aplegat gent molt diversa, que fa uns anys enrere no s’haguessin imaginat mai treballar plegades”. En una línia similar, la fins fa poc diputada dels comuns al parlament, Elisenda Alamany, ha posat en valor que la candidatura “hagi estat capaç d’unir a la CUP, als comuns sobiranistes, als exsocialistes independentistes de MES i sobretot a molta gent de base i independent”.

Per la seva banda, el periodista i exdiputat al parlament David Fernàndez ha explicat que candidatures com Guanyem Girona “poden transformar la realitat dels seus municipis a través d’un model de ciutat que posi la vida al centre i que incorpori també valors com el feminisme o l’ecologisme”. L’alcaldessa de Badalona Dolors Sabater (2015-2018), per la seva banda, ha explicat la seva experiència institucional i ha declarat que “a Badalona vam aconseguir l’alcaldia i hem demostrat que es pot governar per a la gent i millorar la vida de les persones des dels ajuntaments del canvi, com ho serà Girona a partir del 26 de maig”.