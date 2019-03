Una diputada de l'esquerra portuguesa reivindica en un acte de GUANYEM GIRONA la llibertat dels presos

Guanyem Girona, la candidatura ciutadana i de base municipalista que es presenta a les properes eleccions municipals del 26 de maig, ha celebrat aquest matí un acte a la Mercè amb la diputada Isabel Pires, del Bloco de Esquerda de Portugal. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de Natàlia Sánchez, diputada de la CUP al parlament, i de Carles Serra, professor de la UdG i portaveu de Guanyem Girona.

Titulat “governar per a la gent, exercir la sobirania”, el portaveu de Guanyem Carles Serra ha destacat que “amb aquest acte volem reivindicar que drets socials i drets nacionals van de la mà, són indestriables”. Segons l’antropòleg i professor de la UdG, “volem autodeterminar-nos per aconseguir una República que sigui també sobirana respecte els grans poders econòmics, que busquen beneficis il·limitats a costa de precaritzar a la majoria de la població”. Per últim, Serra ha destacat el paper de les ciutats i de candidatures com Guanyem Girona: “en altres llocs ja s’ha demostrar que el municipalisme transformador és útil per a millorar la vida de la gent, barri a barri i carrer a carrer”.

La diputada del Bloco de Esquerda, Isabel Pires, ha aprofitat la seva intervenció per a denunciar que “és inadmissible que a Espanya hi hagi presos polítics”, en referència als activistes i als consellers de la Generalitat en situació de presó provisional. Pires ha criticat que “es vulnerin els elements més elementals de l’estat de dret i que no es busqui una sortida política al conflicte amb Catalunya”. La diputada del Bloco ha mostrat la seva solidaritat amb els represaliats de l’1 d’octubre i ha defensat “el dret de tots els pobles a decidir lliurement el seu futur”.

Per últim, la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez Dipp ha volgut mostrar el seu suport “a una candidatura diversa i de confluència com Guanyem Girona, en un moment on la gent demana projectes transversals que desbordin els partits”. Sànchez ha destacat que s’hagin unit “la CUP, els comuns sobiranistes, els exsocialistes independentistes i sobretot molta gent independent per guanyar una ciutat per a la seva gent”.