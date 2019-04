habitage

Clam popular contra els lloguers abusius i l?especulació immobiliària

En una jornada que ha comptat amb mobilitzacions a 35 altres ciutats d'Europa. A Barcelona es van aplegar milers pesones

Una quarenta d'entitats, entre elles la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters o la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) van impulsar ahir una manifestació pels carrers de Barcelona sota el lema “Punxem la bombolla. Prou lloguers abusius!”. La marxa va comptar amb una participació de 10.000 persones segons els organitzadors i unes cinc mil, segons la Guàrdia Urbana.

Des del Sindicat de Llogateres demanen “mesures reals” perquè consideren que s’ha arribat a un punt “asfixiant”. “ L’Estat espanyol és el país de la UE on es destina el percentatge més alt del salari a l’habitatge, concretament, un 40%”

També demana un índex de preu de lloguer “real” perquè l’actual no és més que un reflex dels preus de mercat i de la bombolla ja que no recull les condicions socio-econòmiques reals de la població, no té en compte elements claus com els ingressos familiars o la taxa d’atur. L’índex hauria de poder garantir que els preus del lloguer s’adaptin a l’economia real de les famílies. Consideren que amb els contractes de lloguer actuals és “impossible desenvolupar cap projecte de vida”.

Puntualitzem que “la lluita per una vida digne”. “L’habitatge no és per fer diners. Quan es fa fora algú de casa seva se l’expulsa també del seu entorn. Ens hi va la vida”,.