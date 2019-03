Nota conjunta de sindicats convocants de la Vaga General Feminista a les Illes Balears

Els sindicats Alternativa, UOB, CGT, CNT i STEI Intersindical, convocants de la Vaga General Feminista de 24 hores, per a tots els sectors laborals, tant públics com a privats, volem aclarir que totes les persones treballadores que secundin la vaga de 24 hores estaran cobertes legalment per les nostres convocatòries. LA VAGA GENERAL FEMINISTA comença a les 00.00 del dia 8 de març i acaba a les 24.00 hores del mateix dia.

La vaga és un dret individual de les treballadores, independentment d’estar afiliades o no a un sindicat. Igualment es té dret a no dir res a ningú sobre si es secundarà o no, inclosa l’empresa.

Es pot fer vaga sigui quin sigui el tipus de contracte amb l’empresa o duració del mateix. Com qualsevol altra vaga, ningú no pot obstaculitzar o impedir el lliure dret a fer-la.

Totes les treballadores per compte aliè poden fer vaga. Això inclou treballadores de diferents empreses (incloses les ETTs i subcontractes), les treballadores d’ajuda a domicili (excepte els serveis mínims que s’estableixin) o persones que tenguin una relació laboral.

La VAGA és un DRET fonamental de les treballadores, que no ha de ser represaliat ni es permet la substitució de les treballadores que faltin al seu lloc de feina durant aquella jornada.

Aquesta convocatòria va més enllà de la Vaga Laboral:

És VAGA estudiantil, volem aturar els col·legis, instituts i universitats.

És VAGA de cures, per a què es visibilitzi fins a quin punt la labor de les dones és vital per al sosteniment de la llar i tota la càrrega que estan assumint en solitari.

És VAGA de consum per a reflexionar sobre el pes de les dones en el model de consum i la força que tendrien per a implantar-ne de més sostenibles.

Quant als serveis mínims, volem fer constar el nostre rebuig pels SSMM proposats per l’administració tant per la forma com pel fons.

Per la forma:

Dia 28 de febrer ens vàrem reunir amb l’administració de les Illes Balears amb els respectius representants de les diferents conselleries amb tots els sindicats convocants a la vaga de 24 hores. En aquesta reunió se'ns informa que prèviament han tingut una reunió amb els sindicats convocants de 2 hores de vaga i acordant posar els serveis mínims que es varen posar l’any passat.

Ens preguntem: Com es poden pactar un serveis mínims prenent com a referència base l’aturada convocada de 2 hores per UGT i CCOO i després amb els que convoquen 24 h.?

Pel fons:

Es proposa per segon any consecutiu uns serveis mínims que no només no potencien el seguiment de la vaga, sinó que, fins i tot, són més restrictius que els de la vaga general de 2012 i s’obliden d’un dels eixos de la vaga del 8 de març: 'Si nosaltres parem, s'atura el món'.

Finalment, convidam a la ciutadania a sumar-se a les concentracions i manifestacions convocades als diferents pobles i ciutats de les Illes Balears amb motiu del 8 de març.