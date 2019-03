28-A

Comença a bon ritme la recollida d’avals per formalitzar la candidatura Front Republicà

Comença a bon ritme la recollida d?avals per formalitzar la candidatura Front Republicà

Comença a bon ritme la recollida d?avals per formalitzar la candidatura Front Republicà

Comença a bon ritme la recollida d?avals per formalitzar la candidatura Front Republicà

Comença a bon ritme la recollida d?avals per formalitzar la candidatura Front Republicà

Aquest cap de setmana ha començat a bon ritme la recollida d’avals per formalitzar la candidatura Front Republicà a les eleccions espanyoles del proper 28-A. En concret aquest diumenge a la plaça de Sants, hi ha hagut moments que s’han generat cues. En total s’han de recollir aproximadament 7.000 signatures abans del proper 25 de març. La majoria d’elles per a la circumscripció electoral de Barcelona.

Punts de recollida d’avals