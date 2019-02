Membres de La Forja i la CUP fan fora de Sant Pol els arrenca-llaços dels Segadors del Maresme

Queden desmentides les acusacions d'agressions per part dels independentistes pel material gràfic que la militància de La Forja i de la CUP van poder gravar i que ha estat publicat a les xarxes socials.

Durant la matinada de dilluns, 18 de febrer, militància de La Forja – Jovent Revolucionari del Maresme i de la CUP Sant Pol de Mar ha xocat amb la banda feixista organitzada auto-anomenada Segadors del Maresme. Un grup ultra-espanyolista que es dedica a arrencar les mostres de solidaritat amb els presos polítics independentistes que la població local havia col·locat en l’espai públic des de l’octubre del 2017.

Segons l’organització juvenil La Forja, els escamots dels 'Segadors del Maresme' portaven navalles, micròfons d’orella o patrulles clandestines, eines de les quals es doten per intimidar ciutadans i policia de manera constant. Una d’aquestes patrulles organitzades pels Segadors del Maresme va arribar de cop i volta i es va abraonar sobre dos agents de la policia local que estaven identificant els independentistes. Un “testimoni” que insultava als independentistes davant mateix de la policia demostra que aquestes bandes tenen la capacitat econòmica per untar les butxaques de qui sigui per seguir amb impunitat.

Els independentistes també constaten la total impunitat amb la qual actuen aquests grups feixistes davant les policies locals i els mossos d’esquadra. Tant la policia local com els Mossos han actuat protegint als auto-anomenats Segadors del Maresme, obligant als joves a deixar de prendre imatges de la grotesca actuació dels feixistes, més preocupats en vendre una imatge d’indefensió victimista.

