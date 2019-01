Homenatge

Jovent Republicà, SEPC, Arran, Poble Lliure, Endavant, ERC i CUP homenatgen Martí Marcó en el 40è aniversari del seu assassinat

Aquest dissabte 26 de gener diferents col·lectius independentistes d’esquerres han homenatjat a Martí Marcó, en el seu 40è aniversari del seu assassinat a mans de la policia espanyola a Barcelona. L’acte, promogut per les Joventuts d’Esquerra Republicana, ha rebut el suport dels CdRs Lleida i de diferents entitats sobiranistes, a part de diversos col·lectius de l’Esquerra Independentista, Poble Lliure i ERC.

L’acte ha estat presentat per l’Oriol Olmo, portaveu del Jovent Republicà Lleida, i ha comptat amb els parlaments de la Núria Guàrdia, militant del Jovent Republicà i la Clàudia Gonzàlez, militant del SEPC Secundària. Ha clos l’acte Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC i militant de l’independentisme històric dels 70-80. L’homenatge ha finalitzat amb el cant dels Segadors, himne nacional de Catalunya.

El manifest ha volgut posar èmfasi en reivindicar el llegat de l’independentisme històric dels anys 70 i 80 del segle XX també ha servit per honrar les figures d’altres màrtirs i patriotes que van deixar la seva vida per la causa de la independència i el socialisme en el si dels Països Catalans. A més, amb la lectura del manifest, s’ha fet una clara apel·lació a seguir teixint aliances entre les organitzacions d’esquerres i independentistes per construir noves hegemonies en el si del moviment independentistes i que serveixin per fer apropar la República a les classes populars. Per últim el manifest, llegit per la Núria Guàrdia i Clàudia Gonzàlez, ha instat a l’independentisme a seguir lluitant pel mateix que ho va fer Martí Marcó, i han assegurat que el millor homenatge que li poden fer és la victòria que tan anhelaven.

L’acte que ha retret homenatge a la memòria del jove exmilitant de les Joventuts d’Esquerra Republicana i d’ERC ha comptat amb la presència d’una vintena de persones, i ha comptat amb la presència de diverses personalitats de la CUP i d’ERC a la ciutat de Lleida.