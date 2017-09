Xirinacs

El Centre d'Estudis Joan Bardina tradueix els articles de Lluís M. Xirinacs publicats a l''Avui'

El Centre d'Estudis Joan Bardina ha anunciat fa pocs dies que s'han publicat digitalitzades les versions en castellà de tots els articles de la secció completa «Al servei d'aquest poble» («Al servicio de este pueblo»), escrits per Lluís Maria Xirinacs al diari Avui durant els anys 70.

Des d'aquesta entitat, que també va digitalitzar els articles originals escrits en català de Xirinacs, s'apunta "que és molt oportú que avui dia les persones que ens donen suport des de fora de la Nació catalana coneguin aquests articles d'en Lluís Maria en la seva versió castellana, en els casos que entenen millor el castellà que el català."

El passat juliol es va anunciar que s'havia completat la digitalització de tots els articles que Lluís M. Xirinacs escriure a la secció "Al servei d'aquest poble" del diari Avui: un total de 383 digitalitzats al web, a la secció "Al servei d'aquest poble", que recorda que es tracta d'"Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les corts constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979."

Alguns d'aquests articles, fruit de la digitalització i compilació d'aquesta entitat, han estat reproduïts per Llibertat.cat i publicats a la secció 'El Fil Roig.'

L'obra escrita de Xirinacs, gratuïta i l'abast de tothom

Per altra banda, i tal i com ja vam recordar el març passat, la Fundació Randa-Xirinacs, dinamitzadors del web que publica el llegat de Xirinacs recorden que "es poden baixar tots els documents que trobeu a la web i als blocs gratuïtament. Se’n pot fer tanta divulgació com es vulgui. L’única condició exigida és que no es publiquin amb ànim comercial, ni es retoquin. Si hi ha alguna proposta, adreceu-vos a la Fundació Randa - Lluís Maria Xirinacs"

Entre les novetats publicades aquest any al web www.lluismariaxirinacs.cat/wp, en destaquem la publicada a l'apartat (pestanya del web) 'VIDA'. Es tracta d'escrit sde Lluís Maria Xirinacs corresponents als Diari novembre 2004 - febrer 2005, i que formen part de l'Arxiu de germanies, secció de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs Hi trobareu l'enllaç per poder baixar el document.

A l'apartat 'MÍSTICA' s'hi ha publicat el text de Xirinacs. Quaderns 'Cinc anys i darreres espurnes', amb una introducció de Joan Parés. (Properament s'hi publicarà també la còpia escanejada dels manuscrits).