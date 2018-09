Moviment popular

Berga planteja “una resposta col·lectiva” que vagi més enllà del tractament de Venturós com a batllessa

La Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga ha demanat a les entitats que formen part de la plataforma continuïn reconeixent Venturós com a alcaldessa un cop estigui inhabilitada per la justícia, tal com dicta la sentència pel cas estelada. Remarca que "l'alcaldessa de la ciutat l'ha de posar i treure el poble, no pas un tribunal desacreditat que és part de l'estructura caduca que actua contra les llibertats d'aquest mateix poble". També planteja "una resposta col·lectiva” que vagi més enllà del tractament de Venturós com a batllessa.

En aquesta línia, s'organitzaran activitats durant els sis mesos que durarà la inhabilitació, un cop es retiri el recurs que de moment la manté aturada. Amb les activitats que es realitzin es mirarà de recaptar diners, tot i que no ha de ser l'objectiu de totes elles. Es tracta de poder fer una caixa de solidaritat per recaptar diners per cobrir les despeses que comporta el judici, com la multa, les costes judicials o les despeses diverses que es generin.

El primer acte programat és una xerrada amb l’escriptor i politòleg alemany Raul Zelik i el periodista David Fernàndez, a proposta de Procés Constituent, que en principi es farà divendres vinent, dia 28 de setembre, a la plaça de Sant Pere.

Venturós ha expressat darrerament en diversos mitjans que encara no ha decidit si es presentarà o no a la reelecció, ni té intenció de fer-ho a curt termini. Tot i així, la major part de l'Assemblea de CUP considera que hauria de repetir en les properes eleccions municipals encapçalant la llista de la formació.