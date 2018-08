Per la Repúbluca

Poble Lliure proposa passar a l’ofensiva per fer avançar la República, defensar-la sobre el terreny i combatre la dominació espanyola

En un comunicat emès el 2 d’agost Poble Lliure afirma que la manca de voluntat dels partits independentistes i republicans per a acordar una mínima estratègia comuna ha produït greus incoherències polítiques tant en les actuacions del Parlament de Catalunya com del Govern de la Generalitat. En aquest mateix sentit apunta que el Govern està jugant al tacticisme polític amb un PSOE que mai reconeixerà el dret a l’autodeterminació del nostre país, i que el trasllat dels presos ha sigut una simple cortina de fum.

L’organització apunta que enfront l’augment dels atacs feixistes, com a element de la pròpia repressió de l’Estat, «amb total impunitat, amb atacs a casals, amenaces i atacs a persones, amb vehicles, etc a tots els territoris de la nació catalana» són inadmissibles i encara ho és més la passivitat del Govern vers aquests. Així doncs, des de Poble Lliure critiquem sense pal·liatius «la manca d’iniciativa del Govern de la Generalitat per fer que els Mossos d’Esquadra protegeixin el poble i per evitar que en canvi actuïn en contra dels qui denuncien la repressió, tal i com va passar en la manifestació de suport a l’Adrià.»

Per altra banda, els independentistes es reiteren en les seves propostes estratègiques de coordinació política de l’independentisme. Tot i això, apunten que la coordinació i el full de ruta compartits no han d’estar subordinats a un unitarisme «per se» que desdibuixa propostes ideològiques dels actors de l’ampli moviment republicà.

D’aquesta manera, Poble Lliure es manté apostant per un espai de coordinació estratègica amb acords polítics de mínims; passar a l’ofensiva amb un boicot general i sostingut promogut per les institucions catalanes i la societat civil a les empreses de l’IBEX-35; un reforçament de les organitzacions populars; establir la justícia social com a pal de paller de la construcció de la República amb aprovació i aplicació de lleis redistributives, i dinamitzar i promoure la mobilització permanent.