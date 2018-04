REPRESSIÓ

Concentracions de suport a dos imputats gironins per la vaga del 8-N

La concentració setmanal que cada dilluns es realitza a Girona contra la repressió i per l'alliberament dels presos polítics en aquesta ocasió se centrarà en els dos membres de la CUP imputats pel tall de l'AP7 de la vaga del 8-N que estan citats a declarar als jutjats de Santa Coloma de Farners el proper dia 25 d'abril. La concentració comptarà amb parlaments d'un dels imputats, i també de la persona imputada pel tall de la via del TAV (CDR) i un representant de l'Intersindical-CSC (sindicat denunciat per Foment del Treball per haver convocat la vaga del 8-N i que el 25 d'abril serà jutjat a BCN). També hi haurà l'actuació musical d'Emma Youth.



El dilluns 23 d'abril a les 20h a la plaça del Vi de Girona hi haurà aquesta primera concentració de suport als dos imputats que es repetirà amb motiu de la declaració el dimecres 25 d'abril a les 9h davant dels jutjats de Santa Coloma de Farners on els imputats atendran els mitjans de comunicació abans d'entrar a declarar.