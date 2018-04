Girona inaugura la plaça 1 d'octubre

Avui diversos representats polítics (del PDEcat, CUP i ERC) , més d'un miler de ciutadans i l'Ajuntament de Girona (d’acord amb l’aprovació de la moció plenària del 12 de febrer de 2018) han rebatejat de forma oficial la plaça 'Constitució' de Girona amb el nom de '1 d'Octubre' . Fa 5 mesos (un mes després de l'1 d'octubre) llibertat.cat informava que uns desconeguts havien canviat el nom de la placa de la plaça Constitució posant-hi un paper a sobre amb els text 'plaça d'1 d'octubre' (el mateix dia tres plaques del carrer 'Isabel la Catòlica' del barri de Vistalegre es van rebatejar 'popularment' amb el nom de 'Sánchez i Cuixart').

Al febrer el canvi es va fer oficial en un ple municipal on van votar a favor del canvi PEDCat (9), ERC (4) i CUP (4) i en contra PP (1), C's (2) i PSC (4). Un dia abans un centenar d'unionistes es va manifestar en contra del canvi de nom i el mateix dia del ple (12 de febrer) una multitud independentista (vigilada per 4 furgonetes dels Mossos d'Esquadra) va celebrar el canvi de nom a les portes de l'ajuntament.

La plaça avui rebatejada com a "1 d'Octubre" és al costat de la Delegación del Gobierno Español de Girona i anteriorment havia estat rebatejada 'popularment' en diverses ocasions (sobretot en actes organitzats durant el dia de la hispanitat per l'esquerra independentista) com a plaça 'Ovidi Montllor'. Alguns dels passos de vianants que hi ha per accedir a la plaça s'han trasformat en grans estelades vermelles.

Inauguració

"La ciutat va mostrar la voluntat d'eliminar el nom de la Constitució que ja no ens representa" ha afirmat avui l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en la inauguració de la Plaça U d'Octubre de 2017 quan acompanyada del vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha descobert la placa que commemora l'1-O. Un placa que recorda la brutal agressió que va patir la ciutadania de Girona per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

Un cop descobrerta la placa els assistents han cantat Els Segadors i tot seguit han vist en una pantalla gegant un vídeo editat per la periodista Ester Bertran sobre les càrregues de la policia nacional espanyola al Col·legi Verd de Girona. Després a l'escenari on hi havia la pantalla s'han fet diversos parlaments. El primer de la presidenta de l'Associació de Veïns del Mercadal, Consol Vila, que ha recordat la història de la plaça. Després ha parlat el president de la Federació de Veïns de Girona, Romà Monreal, que com Vila s'ha felicitat per la decisió de l'ajuntament. També han pujat a l'escenari diversos representants de les víctimes de les càrregues. Entre ells Carsten Truzettel (pare del Col·legi Verd orignari de l'estat alemany d'Schelling-Wolstein) i Marta Escuder voluntària a l'Escola Bruguera. L'acte l'ha tancat un missatge gravat del president de la Generalitat i exalcalde de Girona Carles Puigdemont que ha afirmat que espera poder visitar la ciutat "el més aviat possible". Un discurs que ha estat molt aplaudit pels assistents (entre els quals hi havia regidors, alcaldes i ex-diputats gironins de la CUP) que han corejat consignes com "Puigdemont, el nostre president".