Unitat i resistència contra l’ocupació i la repressió

Espanya s’està convertint en el principal carceller de les llibertats democràtiques del sud d’Europa. Ara ha sumat, a la seva ja llarga llista de presos polítics, als membres del govern legítim de Catalunya dissolt en aplicació abusiva de l’article 155 i que encara no estaven a la presó o que no s’havien vist obligats a exiliar-se, i a la que va ser la presidenta del Parlament de Catalunya. És una nova agressió contra Catalunya i un altre exemple del caràcter repressiu del govern monàrquic, oligàrquic i centralista espanyol.

És imprescindible que totes les classes treballadores de l’Estat espanyol entenguin clarament que a Espanya no hi haurà llibertat ni una veritable democràcia si no s’atén el dret d’autodeterminació català. És imperatiu que la gent progressista s’adoni de la brutalitat del règim monàrquic sobre Catalunya. Elsdrets nacionals de Catalunya són una qüestió fonamental. Les forces polítiques progressistes i les organitzacions sindicals de classe haurien de tenir clar que drets socials i nacionals van units i convertir aquestes reivindicacions en una de les seves banderes mobilitzadores.

Sembla que alguns volen imposar el silenci. Per què? Perquè atrapats en la xarxa de la transició i el règim del 78 accepten i se sotmeten a l’argumentari pervers que han construït l’oligarquia, la judicatura i les forces i cossos de seguretat de l’Estat espanyol, i que ha difós la premsa majoritària. Perquè alguns partits estatals de les esquerres subordinades a la política de la dreta i les seves sucursals a Catalunya, han volgut presentar el que és una la lluita d’alliberament nacional, democràtica i social, com una qüestió estrictament burgesa, quan en realitat té un caràcter eminentment popular i quan la gran burgesia catalana es posa al costat de les forces d’ocupació.

Però tot i demanar la solidaritat, estem convençuts que la llibertat només la conquerirem amb les nostres pròpies forces. Ningú ens la regalarà. Hem de participar. Tenim les nostres organitzacions populars i els carrers són els nostres veritables amics, de manera que podem confiar en la nostra força i determinació.

El Govern del PP ha desplegat una veritable batalla política per ocupar Catalunya. Fem una crida a totes les classes treballadores, als joves, al nostre poble i tots aquells que estan compromesos amb la dignitat de la humanitat a organitzar-se i construir la defensa pròpia contra la tirania monàrquica que pretén humiliar i ocupar la nostra nació. La victòria no serà fàcil, però ho aconseguirem.

Visca la República Catalana!

Crida Comunista