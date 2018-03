Manifest 17 de març 2018

MANIFEST DE LA COORDINADORA ESTATAL PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS DIA 17 DE MARÇ DE 2018

Una altra vegada estem al carrer els pensionistes i les nostres famílies a tot Espanya. Són ja 150 ciutats i molts pobles de les zones rurals els que avui surten al carrer i clamen per les nostres justes reivindicacions que van molt més enllà del 0'25% i de l'anul·lació del factor de Sostenibilitat.

Avui volem mostrar la nostra solidaritat a les companys IAIOFLAUTES que s'han vist pressionats per la policia exigint-los la documentació en les manifestacions legalment convocades. Un gran aplaudiment per a ells; tot ells com a conseqüència de la vigència de la llei MORDASSA que limita el dret de manifestació i d'opinió tal com hem vist que s'ha aplicat a artistes, músics. Avui també som aquí per exigir la seva derogació

Davant les manifestacions del president del Govern el Sr. Rajoy en la seva compareixença al Parlament dimecres passat, en què que només va mostrar la preocupació per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest any 2018 i davant l'absència d'un projecte actual i de futur per als pensionista d'aquest país, volem destacar que els nostres objectius fonamentals segueixen en peu i que per això la nostra lluita no cessarà, rebutjant de ple els mecanismes acordats en el marc dels Pactes de Toledo per mostrar símptomes reals d'esgotament. Per això exigim:

1.- Que s'obri un debat obert a la societat sobre el sosteniment del Sistema públic de pensions. Prou de vetos recurrents i injustificables a propostes progressistes que tenen com a objectiu la millora de les pensions. Volem debats al parlament.

2.- Que es tingui com a interlocutor vàlid a tots els efectes en el marc de les Comissions Parlamentàries Corresponents a la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions.

3.- No acceptarem que es posin pegots el sistema de pensions, com es va fer en altres ocasions, i que posin en qüestió una altra vegada la pervivència del sistema

No ens desmobilitzarem fins a veure que les nostres justes reivindicacions se sotmetin a debat i amb conclusions adequades a la societat del segle XXI que garanteixin la dignitat dels i les pensionista. Volem la derogació de les reformes laborals i de la seguretat social i del copagament dels medicaments.

No només lluitem per unes pensions justes per avui. Els nostres fills i els nostres néts tenen dret a veure amb claredat les seves expectatives de futur que aquest país els espera. Avui la realitat s'imposa i ha de ser canviada: la millor de les generacions ha d'emigrar perquè la nostra economia no té prou fortalesa per abrigar-, i tenen el desvergonyiment de demanar-nos que tinguem més fills, perquè siguin una altra vegada els fills de l'emigració. La té per especular, la té per precaritzar el treball i els salaris, la té per retallar en sanitat, en dependència, en educació, en drets fonamentals recollits en la Constitució, per fer més rics als rics i empobrir cada dia més a la classe treballadora. Per això si que tenen projectes de futur.

Companys / es: dedicarem tot el temps que sigui necessari per revertir les situacions d'injustícia d'aquest país de manera que en poc temps no ho reconegui ni la mare que el va parir. Temps el tenim abundant.

És la nostra unitat, és la nostra força, és la nostra convicció, és la nostra esperança ... és en definitiva la nostra dignitat. I la dignitat no es negocia. Mai negociarem la nostra dignitat i les nostres exigències de vida digna les defensarem tots junts i per a tots on calgui, al carrer i en les institucions.

¡¡¡¡¡AMUNT LA MORAL, AQUESTA ÉS LA NOSTRA LLUITA. UNITS, VENCEREM !!!!

MANIFEST DE LA COORDINADORA ESTATAL PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS DIA 17 DE MARÇ DE 2018