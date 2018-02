Informacions aparegudes a la premsa sobre la localització d'Anna Gabriel

Tot seguit reproduïm la nota de premsa de la campanya #NiUnaMés relativa a les informacions aparegudes sobre la presència d'Anna Gabriel a la ciutat de Ginebra

"En relació a les informacions aparegudes relatives a la presència de l'ex diputada Anna Gabriel, sobre la qual ja s'havien publicat informacions falses fa uns dies, la campanya 'Ni una més', contra la persecució policial i política del moviment independentista, vol fer constar que, certament, Anna Gabriel, així com d'altres membres de la campanya, s'han desplaçat a Ginebra en les darreres setmanes.

En el marc de la preparació de la campanya antirepressiva, així com en l'estratègia de defensa davant la causa general que s'instrueix des del Tribuna Suprem, considerem absolutament central la dimensió internacional que puguem contribuir a donar-li. En aquest sentit, el contacte amb entitats, institucions internacionals i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, serà una de les línies prioritàries, tant pel que fa a l'estratègia jurídica com a la consolidació del posicionament polític.

Com ja hem dit en reiterades ocasions, els delictes que s'imputen a totes les persones incloses a la causa general especial del TS, amb amenaces de penes altíssimes de presó, no foren concebuts per fets els que es van produir a Catalunya en els darrers mesos, tot i que la intel·ligència jurídica de l'estat es veu decidida a aplicar-los tot construint un debat sobre la violència que fomenten les citacions no són capaços d'individualitzar responsabilitats connexes amb els delictes i es basen en les afirmacions públiques i actuacions de les ex diputades, que en tant representants de la institució, van desenvolupar en virtut de les funcions atribuïdes segons el programa electoral.

Les decisions preses fins el moment en relació a les mesures cautelars, fiances altes, prohibició de sortir de l'estat, però sobretot, la presó incondicional per a dos ex consellers i els representants de l'ANC i Òmnim Cultural ens situen en un escenari en el que ens cal denunciar el caràcter exemplificador que pretenen jutges i magistrats, així com el Fiscal General, en un exercici que dista molt de la imparcialitat que haurien de garantir els poders judicials.

El proper dimarts 20 de febrer s'informarà de tot allò relatiu a la declaració prevista davant del Tribunal Suprem el proper 21.".