Solidaritat

Personalitats occitanes del món associatiu, cultural i polític signen un manifest en suport a Mireia Boya

El diari digital en llengua occitana Jornalet ha publicat un manifest signat per per diverses personalitats del món associatiu, cultural i polític en suport a l'ex-diputada al Parlament, Mireia Boya. La ex-diputada ha estat citada a declarar al Tribunal Suprem espanyol el proper dimecres com a investigada per un presumpte delicte de Rebelió per la seva participació en el referèndum d'autodeterminació del passat 1-O.

Jornalet també informa de les mostres de solidaritat d'Occitània vers l'ex-diputada i dels actes de suport que es realitzaran al seu poble de Les. Així, el proper dimarts hi ha convocada una marxa sota el lema “Mireia èm damb tu” a les 20.30h que començarà a la plaça de la comuna.

Després de la marxa, un autobús farà la ruta cap Madrid per a totes aquelles persones que vulguin acompanyar la Mireia al Tribunal Suprem espanyol per mostrar-li el seu suport. Des de Barcelona es pot anar en tren. Per a més informació sobre aquest punt Jornalet facilita el contacte amb lo collectiu Taula per Aran.

Manifèst de sosten a Mireia Boya



La deputada aranesa al Parlament de Catalonha, Mireia Boya, serà menada davant la justícia espanhòla per “rebellion” pr’amor de sa participacion politica al referendum que se tenguèt lo 1r d’octòbre passat.



Lo jutge del Tribunal Suprèm espanhòl, Pablo Llarena, l’a apelada pel 14 de febrièr.



Boya serà seguida puèi d’Anna Gabriel, tanben èx-deputada de la CUP e mesa en examen pel meteis “delicte”.



Lo jutge Llarena decidiguèt lo 22 de decembre passat d’alargar l’enseguida a Mireia Boya, aital coma a d’autras responsablas politicas catalanas coma Anna Gabriel, Marta Pascal o encara Marta Rovira.



Las practicas politicas de l’estat espanhòl nos semblan vengudas d’un autre temps, un temps que fòrça gents avián cregut passat e nos remembran las piègers oras de l’istòria de Catalonha tant coma d’Espanha: la criminalizacion e la repression judiciària d’una partida de la classa politica catalana per sas opinions politicas, l’empresonament de lidèrs de partits e d’associacions ciutadanas, l’exili d’un president de govèrn, tot aquò manten un sentiment d’arbitrarietat e d’injustícia, al bèl mièg d’una Union Europèa que se targa d’èsser un modèl de liberalisme e de pluralisme politic dins lo Mond.



Nosautres, ciutadans e ciutadanas de l’Union Europèa, occitans e occitanas, declaram nòstre sosten total a Mireia Boya.



Sostenèm Mireia Boya, per aver representat al parlament catalan entre 2015 e 2017, e amb dignitat istorica, la votz d’Occitània, en rendent possible que pel primièr còp dins l’istòria dels estats modèrnes europèus, la lenga occitana ganhèsse una visibilitat publica e politica, dins lo quadre del procès per lo bastiment de la republica de Catalonha, çò que representa un fenomèn d’una portada politica incomparabla amb la situacion desastrosa de la lenga d’òc dins son territòri istoric majoritari, dins la Republica Francesa.



Sostenèm Mireia, dont lo quite nom es portaire de tota una esperança per los òmes e las femnas d’òc, fàcia a las practicas policièras e arbitràrias d’un estat dont las garentidas democraticas cada jorn van mai a la deriva.



Accion Culturala Occitana

Associacion entara difusion d’Occitània en Catalonha (ADÒC)

Cercle d’Agermanament Occità-Català (CAÒC)

Chambra d'Òc

Corròp per Aran

Òc Malhòrca

Assemblada Nacionala Occitana (ANÒC)

Partit de la Nacion Occitana (PNO)



(Per signar lo manifèst, que publicam en seguida, podètz mandar un email a l'adreiça acc.culturoc@gm....