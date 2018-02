Solidaritat

La CUP de Tarragona, al costat de la companya Mireia Boya

Aquest matí la CUP de Tarragona ha estat a Madrid per acompanyar i mostrar suport a la nostra companya Mireia Boya que havia estat citada a declarar pel jutge Llarena al Tribunal Suprem. Celebrem que ja la puguem tenir amb nosaltres i que no se li hagin aplicat mesures cautelars, tot i que segueix denunciant la persecució judicial cap a l’independentisme i, sobretot, que encara segueixen a presó Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Per a la CUP de Tarragona, la repressió de l’aparell de l’estat, tant a càrrecs electes com a ciutadanes que es van mobilitzar en els darrers mesos per defensar la democràcia i la República, pretén desarticular tot un moviment popular amb l’amenaça de les represàlies judicials. La formació denuncia aquest xantatge i l’estratègia de la por que exerceix un estat corrupte en el qual la separació de poders fa temps que no existeix i la justícia està al servei d’una determinada ideologia política.

Malgrat la virulència d’aquesta onada repressora, seria una gran injustícia deixar en l’oblit tots els esforços i sacrificis que va fer una gran part de la població catalana per fer possible, primer, el referèndum, i el seu resultat després. Creiem que cal defensar tot el que va passar tant al carrer com a les institucions, i això és el que avui hem fet a Madrid. En paraules de la Mireia, “defensar el dret d'autodeterminació dels pobles no és cap delicte i aplicar el programa electoral tampoc”.

Per últim, la formació mostrar tot l’afecte i suport a la nostra companya i agrair-li la valentia i la coherència que ha demostrat defensant els resultats de l’1-O davant el corrupte i intimidador sistema judicial espanyol. La solidaritat és la nostra millor arma contra les ofensives repressores i per avançar amb pas ferm cap a la materialització de la República.