Solidaritat

La xarxa es bolca a mostrar la solidaritat amb Mireia Boya

Sobre la seva citació al Tribunal Suprem espanyol, l'ex-diputada de la CUP Mireia Boya va manifestar ahir, en roda de premsa a Lleida, que defensarà davant el Tribunal els resultats del referèndum de l'1-O i la seva acció política al Parlament.

Boya va remarcar "Vam fer un referèndum i el vam guanyar". També va dir "no serveix de res abjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó" i va afirmar que tota la causa per la qual està sent investigada es basa en un atestat de la Guàrdia Civil "parcial i interessat, que crea un relat que no es correspon amb la realitat perquè no hi va haver violència".

L'ex-diputada va assenyalar que en els pitjors dels escenerais, fent referència en el cas que acababés a la presó va dir que només en sortirà "quan tinguem la República" i ha aprofitat l'ocasió per tornar a demanar que s'implementi. En aquest línia va reclarmar una "reacció política" que passi per una "estratègia conjunta i coordinada" dels partits i de tots els independentistes.