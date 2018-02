Repressió

Mireia Boya rep una emotiva rebuda a Sants

Aquesta tarda, centenars de persones ha rebut l'exdiputada a l'estació de Sants de Barcelona amb crits de "Mireia", "llibertat presos polítics"

L’exdiputada de la CUP Mireia Boya ha sortit en llibertat aquest migdia sense cap mesura cautelar després de declarar davant el jutge Pablo Llarenadel Tribunal Suprem espanyol. Boya només ha contestat a les preguntes del jutge i de la seva defensa, però no les de la Fiscalia i l’acusació particular de VOX. En la seva declaració ha afirmat que “l’única conspiració” que hi va haver va ser per a un moviment “no violent”, fet que “desmunta absolutament” les imputacions que s’han fet amb “dret d’autor i d’excepció” sobre l'independentisme. Boya ha reivindicat que "el 80% dels catalans volíem fer un referèndum i el vam guanyar". També ha afirmat que la declaració d’independència no va ser “simbòlica” ni “cosmètica”, sinó que ella va votar com a parlamentària convençuda de la seva “efectivitat real”.

Pel que fa a l'anomenat "document Enfocats", Boya ha dit que no el document i que la CUP, com a organització assembleària, "mai no el podria acceptar". "No podríem permetre que un comitè estratègic tancat en un despatx decidís", ha remarcat. Boya ha acusat la policia espanyola d’exercir la violència sobre els ciutadans catalans, tot recordant episodis com el de Calella. Ha insistit que la Constitució “no ha de ser un mur” i s’ha refermat en el compromís polític de la CUP.

Mireia Boya ha sortit del Suprem enmig d'una ovació d'independentistes que l'han acompanyada a Madrid per mostrar el seu suport i que han corejat els crits de "Mireia", "llibertat presos polítics" i "votarem". També hi ha tingut la presència dels diputats Maria Sirvent, Vidal Aragonés i Natàlia Sànchez, així com els exdiputats Albert Botran, Eulàlia Reguant i Gabriela Serra. Així com també del portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster.

Boya és la primera dels sis nous investigats per rebel·lió en la causa contra l'independentisme que declara davant el Tribunal Suprem. Per a la setmana que ve estan citats Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas, Neus Lloveras i Anna Gabriel. Ara bé, tot i marxar en llibertat, ha deixat clar que no està "satisfeta" perquè "encara hi ha quatre presos polítics i cinc exiliats".